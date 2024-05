Gleitschirmpilotin prallt gegen Felswand

Bei einem Gleitschirmunfall im oberbayerischen Berchtesgadener Land ist eine Fliegerin schwer verletzt worden.

Kurz nach dem Start am Sonntagnachmittag sei die 28-Jährige mit ihrem Fluggerät von einem thermischen Aufwind erfasst worden, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Gleitschirm stieg in der Folge vertikal nach oben auf Grathöhe des Kleinen Jenner und kippte anschließend nach rechts weg, so dass die Frau gegen die Felswand im unteren Bereich des Berges prallte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

(dpa)