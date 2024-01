Handbremse nicht angezogen: 25-Jähriger verletzt

Ein 25-Jähriger ist in Allersberg (Landkreis Roth) zwischen einer Hauswand und seinem Kleintransporter eingeklemmt worden, weil er vergessen hat, die Handbremse anzuziehen.

Der Mann stellte sich bei dem Vorfall am Dienstag zwischen das rollende Auto und die Wand und versuchte, den Wagen zu stoppen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Er verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

(dpa)