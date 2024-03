Hund soll Elfjährigen auf Heimweg von Schule gebissen haben

Ein Elfjähriger soll in Oberfranken auf dem Nachhauseweg von der Schule von einem angeleinten Hund in die Hüfte gebissen worden sein.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging der Junge am Montag in Hof mit zwei Freunden vor dem Hund und dessen Besitzer eine Straße entlang, als das Tier ihn plötzlich angegriffen habe.

Der Hund habe auch versucht, einen weiteren Jungen zu beißen, berichteten die Kinder demnach. Das habe der Hundebesitzer verhindern können. Der Zehnjährige sei dabei gestürzt, aber nicht verletzt worden. Die drei Jungen rannten der Polizei zufolge nach Hause, um ihren Eltern Bescheid zu sagen. Den Besitzer des Hundes hätten die Beamten vor Ort nicht mehr gefunden. Wie schwer der Elfjährige von dem Hund verletzt wurde, war laut Polizei zunächst unklar. Der Junge habe aber im Krankenhaus behandelt werden müssen.

(dpa)