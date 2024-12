Elfjähriges Kind auf dem Weg zu Schulveranstaltung von Auto erfasst

Am Mittwochnachmittag hat es im Landkreis Bamberg einem schweren Verkehrsunfall gegeben. Laut Medienberichten ist ein elfjähriger Junge zusammen mit zwei weiteren Schulkameraden gerade auf dem Weg zu einer Schulveranstaltung gewesen, als er von einem Auto erfasst wurde.

Scheßlitz (Bamberg): Elfjähriger beim Überqueren einer Straße von Auto angefahren

Der Unfall habe sich in der Bambergstraße in Scheßlitz (Landkreis Bamberg) zugetragen. Bei einem Supermarkt überquerten die Kinder die Straße, jedoch habe sich der Elfjährige auf halbem Weg über die Fahrbahn dafür entschieden, zurückzulaufen. Dabei sei er von einem Auto erfasst worden. Der 59-jährige Fahrer des Wagens sei in Richtung Memmelsdorf unterwegs gewesen.

Der elfjährige Junge wurde durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert worden, wo er verletzt liegen blieb, heißt es. Mit schweren Verletzungen habe ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Staatsanwaltschaft Bamberg ordnete Sachverständigen an

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bamberg wurde ein Sachverständiger an die Unfallstelle gerufen. Die Feuerwehr Scheßlitz war im Einsatz. Am Auto entstand nur geringer Schaden.