Arbeiter von Podest gerissen und lebensgefährlich verletzt

Ein Gabelstapler hat einen Arbeiter vom Podest einer Maschine in Schwarzenbach an der Saale (Landkreis Hof) gerissen. Der 47-Jährige wurde dabei lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte demnach mit einem fünf Meter langen Gerät eine Maschine in einem Industriebetrieb gereinigt. Beim Vorbeifahren stieß der Gabelstapler mit dem Putzgerät zusammen und zog den Arbeiter von dem Podest. Der Unfall ereignete sich am Montag.

Der 47-Jährige stürzte mehrere Meter eine Metalltreppe hinab und schlug mit dem Kopf auf der letzten Stufe auf. Sanitäter brachten den Bewusstlosen in ein Krankenhaus, wo er notoperiert wurde. Der Mann schwebe weiter in Lebensgefahr, so die Polizei. Den Angaben zufolge hatte der Gabelstapler-Fahrer den Arbeiter nicht wahrnehmen können. Der Fahrer erlitt einen Schock.