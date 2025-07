85-Jährige von eigenem Auto überrollt und tödlich verletzt

Eine 85-Jährige ist im schwäbischen Landkreis Aichach-Friedberg unter ihr eigenes Auto geraten und dabei tödlich verletzt worden. Die Frau hatte den Wagen Polizeiangaben zufolge in der Garage ihres Hauses in Aichach geparkt. Laut einem Polizeisprecher war die Handbremse nicht angezogen und kein Gang eingelegt.

Das Auto rollte rückwärts aus der Garage und die Hofeinfahrt hinunter. Dabei sei die 85-Jährige am Freitagabend von dem Wagen erfasst worden. Ob sie das Auto noch stoppen wollte oder nicht bemerkte, dass es sich in Bewegung gesetzt hatte, war laut Polizei zunächst unklar. Eine Nachbarin rief Polizei und Rettungsdienst. Die 85-Jährige starb noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen.