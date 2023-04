McLaren gerät unter Leitplanke: Vater und Sohn bei Unfall in Bayern schwer verletzt

In Bayern sind bei einem Unfall zwei Männer schwer verletzt worden. Sie waren auf der A3 mit ihrem McLaren-Cabrio unter eine Leitplanke gerutscht.

Auf der Autobahn 3 ist es am Sonntag zu einem schweren Unfall gekommen. Im unterfränkischen Landkreis Aschaffenburg kam nahe Waldaschaff ein McLaren-Cabrio mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rauschte in eine Leitplanke. Der rund 280.000 Euro teure Sportwagen geriet bei dem Crash dabei unter die Leitplanke. In dem McLaren soll sich ein Vater mit seinem Sohn befunden haben. Beide überlebten den Unfall schwer verletzt.

Unfall in Bayern: McLaren rutscht auf A3 unter Leitplanke – Vater und Sohn schwer verletzt

Laut einem Sprecher der Kreisbrandinspektion Aschaffenburg wurde der 57 Jahre alte Vater in einem McLaren-Cabrio eingeklemmt und musste aus diesem befreit werden. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und befreite den Fahrer. Der 26 Jahre alte Sohn konnte sich demnach trotz schwerer Verletzungen selbst aus dem Wrack befereien. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe Klinik gebracht.

Der Einsatz gestaltete sich für Feuerwehr und Rettungskräfte äußert schwierig. Zunächst musste der Sportwagen unter der Leitplanke hervorgezogen werden. Erst dann konnte das Faltdach entfernt und der schwer verletzte Mann aus dem Wrack geholt werden. Er wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Ob die Verletzungen lebensgefährlich sind, war zunächst unklar.

Der Sportwagen wurde bei dem Unfall auf der A3 komplett zerstört. Die Autobahn war für rund eine Stunde in Richtung Würzburg gesperrt. Die genaue Unfallursache wird nun von der Polizei ermittelt.

Schwerer Autounfall auf der A3 – Zahl der Verkehrstoten stieg in Bayern zuletzt

Im Jahr 2022 ist die Zahl der Todesopfer im Verkehr in Bayern gestiegen. In den zwei Corona-Jahren zuvor war sie zurückgegangen. 2022 starben nach Angaben des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann (CSU) 219 Menschen bei Unfällen. 61.781 Personen wurden demnach im Verkehr verletzt. Herrmann erklärte, dass es sich dabei um den niedrigsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen vor 65 Jahren handelt, wenn man die Jahre 2020 und 2021 nicht berücksichtigt.

