24-Jähriger fährt in Breitenbrunn gegen Baum und stirbt

Am Montagabend ist ein 24-Jähriger bei einem schweren Verkehrsunfall in Breitenbrunn im Landkreis Unterallgäu ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Demnach war der Mann gegen 21.40 Uhr auf der Kreisstraße MN8 vom Breitenbrunner Gemeindeteil Bedernau kommend in Richtung Oberschönegg unterwegs. In einer abschüssigen langgezogenen Rechtskurve in einem Waldstück kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Ersthelfer und Einsatzkräfte leisteten laut der Mitteilung sofort Hilfe und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Trotzdem erlag der 24-Jährige noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.

An seinem Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten zum Unfallhergang beauftragt. Die Kreisstraße MN 8 war während der Unfallaufnahme am späten Abend komplett gesperrt.