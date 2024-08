Arbeiter klemmt Finger in Getriebe ein - schwer verletzt

Beim Einsetzen eines Rührwerks in eine Nördlinger Biogasanlage (Landkreis Donau-Ries) hat sich ein Arbeiter einen Finger zwischen den Bauteilen eingeklemmt und dabei schwer verletzt. Der Zeigefinger des 22-Jährigen sei am Montag so sehr zerquetscht worden, dass dieser vermutlich amputiert werden muss, teilte die Polizei mit.

Das rund 530 Kilogramm schwere Getriebe war zuvor mit einem Kran an die entsprechende Stelle gehoben worden. Beim Montieren des Getriebes an der Biogasanlage sei das Bauteil aber verkeilt und dann nach unten gefallen, so die Polizei. Der junge Mann habe demnach zu diesem Zeitpunkt seinen Finger zwischen den Bauteilen gehabt. Sanitäter brachten den Arbeiter in ein Krankenhaus.