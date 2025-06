Motorradfahrer bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein 25 Jahre alter Motorradfahrer in Coburg schwer verletzt worden. Laut Polizeimitteilung wollte eine 49-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung nach links abbiegen und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen den entgegenkommenden Motorradfahrer. Durch die Kollision prallte der junge Mann gegen einen Ampelmast. Er kam mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei inzwischen nicht mehr. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

Zusammenstoß Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Coburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis