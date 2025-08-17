Icon Menü
Unfall in Dachau: Auto kracht in Bankfiliale

Unfall in Dachau

Auto kracht in Bankfiliale

Es sollte kein Einbruch sein: In Dachau ist eine Frau mit ihrem Kleinwagen in eine Bankfiliale gekracht.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    In Dachau ist eine Frau mit ihrem Kleinwagen in eine Bankfiliale gekracht. (Symbolbild)
    In Dachau ist eine Frau mit ihrem Kleinwagen in eine Bankfiliale gekracht. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    Beim Einparken vor einer Bankfiliale in Dachau ist eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Auto in dem Gebäude gelandet. Sie habe bei dem Vorfall am Samstag offensichtlich Gas- und Bremspedal verwechselt, teilte die Polizei mit.

    Daher sei sie mit dem Wagen über den Gehweg gefahren und durch die Eingangstür gekracht. Der Schaden an dem Gebäude betrage geschätzt etwa 75.000 Euro. Das Auto habe abgeschleppt werden müssen.

