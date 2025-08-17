Kletterer stürzt zehn Meter in die Tiefe: schwer verletzt

Ein Kletterer ist in der Oberpfalz rund zehn bis 14 Meter in die Tiefe gestürzt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 59-Jährige am Nachmittag allein am Vogelfelsen im Landkreis Tirschenreuth klettern, als er aus bisher ungeklärter Ursache den Halt verlor und abstürzte.

Andere Kletterer wurden demnach auf den Unfall aufmerksam, leisteten Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der 59-Jährige wurde mit schweren Verletzungen vom Felsen geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kletterte der Mann mit umfangreicher Sicherheitsausrüstung. Ob der Mann auf dem Boden aufschlug oder das Kletterseil Schlimmeres verhinderte, war zunächst unklar. Auch wie es zu dem Sturz kam, ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.