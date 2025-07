Überholmanöver misslingt: Unfall mit fünf Verletzten bei Ebersberg

Im Ebersberger Frost (Landkreis Ebersberg) hat sich am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Kleinbus ist frontal mit einem Pkw zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Dabei sind fünf Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Unfall im Ebersberger Forst: Überholmanöver von Kleinbus wohl Ursache

Eine 53-Jährige war am Donnerstagnachmittag mit einem Kleintransporter zwischen Schwaberwegen und Ebersberg in Richtung Forstinning unterwegs. Als sie einen Lastwagen überholte, scherte sie jedoch nicht rechtzeitig wieder ein, teilte die Polizei mit. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto auf der Gegenfahrbahn.

Die 53-Jährige und ihr Beifahrer sowie der 45-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos seien dabei schwer verletzt worden. Die zwei weiteren Insassen des Kleintransporters hätten leichte Verletzungen davongetragen. Ein Rettungshubschrauber wurde zur Unfallstelle gerufen. Allerdings konnte dieser auf der schmalen Fahrbahn nicht landen, darum blieb der Hubschrauber in der Luft. Zwei Notärzte wurden per Seilwinde zu den Verletzten an der Unfallstelle abgelassen.

Staatsstraße 2080 am Donnerstag mehrere Stunden gesperrt

Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden wird auf 75.000 Euro geschätzt. Die Staatsstraße 2080 blieb für mehrere Stunden gesperrt, um den Unfall aufzunehmen. Rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

