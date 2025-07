80-Jähriger fährt mit Auto in Café - zwei Verletzte

Ein 80-Jähriger ist in den Außenbereich eines Cafés in der Nähe von München gefahren und hat dabei zwei Frauen leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der Senior wollte demnach am Donnerstag in Haar (Landkreis München) auf einem Parkplatz einparken und rutschte laut eigenen Angaben von der Bremse aufs Gaspedal ab. So fuhr er in den Außenbereich eines Cafés, in dem zwei Frauen saßen. Sie wurden laut Polizei vom Auto des 80-Jährigen touchiert und erlitten leichte Verletzungen.

Schließlich gelang es dem Fahrer laut Polizei, seinen Wagen zum Stehen zu bringen. Eine der beiden Verletzten sei in einem Krankenhaus behandelt worden, die andere habe selbst zum Arzt gehen wollen. Der Fahrer selbst sei unverletzt geblieben.

Den Schaden schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro - beschädigt sei aber nur der Unfallwagen, das Mobiliar des Cafés blieb demnach intakt.