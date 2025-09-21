Mann von Tram erfasst und schwer verletzt

Ein junger Mann ist in München von einer Straßenbahn überrollt und schwer verletzt worden. Der 24-Jährige sei am späten Samstagabend auf die Gleise gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten, teilte die Polizei mit.

Obwohl der 27-jährige Fahrer sofort gebremst habe, sei der Tourist aus New Jersey unter die Straßenbahn geraten. Die Tram kam nach Angaben der Feuerwehr erst nach einigen Metern zum Stehen. Demnach wurde der Mann nicht eingeklemmt, doch Einsatzkräfte der Feuerwehr holten ihn mit Hilfe eines speziellen Wirbelsäulenbretts zur schonenden Rettung unter der Bahn hervor.

Der Rettungsdienst brachte ihn laut Feuerwehr mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Lebensgefahr habe nicht bestanden. Die Polizei ermittle nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr gegen den 24-Jährigen. Ein Kriseninterventionsteam betreute nach Angaben der Feuerwehr den Tramfahrer. In der voll besetzten Tram wurden laut einem Polizeisprecher niemand verletzt.