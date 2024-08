Radlerin wird über Zaun in Einfahrt geschleudert und stirbt

Eine Radlerin ist in Oberbayern über einen Zaun in eine Einfahrt geschleudert worden und gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war die 26-Jährige in Mittenwald (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) auf einem steilen Fußweg bergab unterwegs, als sie aus zunächst unklarem Grund von diesem abkam.

Das Rad der Frau sei bei dem Unfall am Samstag gegen einen Zaun geprallt, die 26-Jährige sei mehrere Meter weit in eine gepflasterte Einfahrt geschleudert worden. Ein Hubschrauber habe sie mit schwersten Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei die Frau am Sonntag gestorben.

Ein Gutachter sollte der Polizei bei der Klärung des Unfallhergangs helfen.