Auto kracht in Schiffs-Café – Fahrer alkoholisiert

Ein 22-Jähriger ist am frühen Morgen in Rosenheim mit seinem Auto in ein Café gerast. Er stand nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss und wurde leicht verletzt, ein Beifahrer ebenso. Zum Zeitpunkt des Unfalls war das Café geschlossen.

Der Mann sei frontal in das Haus gekracht, hieß es von der Polizei. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Café, das architektonisch in Form eines Schiffes gestaltet ist, es stammt aus der Zeit der Landesgartenschau in Rosenheim.

Der Wagen blieb mit der Front in der Holzkonstruktion stecken. Der Fahrer erlitt Prellungen, ein 20-jähriger Beifahrer einen Armbruch, ein weiterer gleichaltriger Mitfahrer blieb unverletzt.

Bei dem 22-Jährigen stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest, ein Atemalkoholtest ergab rund ein Promille. Die Polizei leitete daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein und ordnete eine Blutentnahme an.

Der Schaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Das Unfallfahrzeug musste mit einem Kran geborgen werden.