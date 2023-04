Tödlicher Unfall auf B8: Fahrzeuge erfassen Fußgänger in Straubing

Schwerer Unfall in Straubing: Auf der B8 haben mehrere Fahrzeuge einen Fußgänger erfasst. Die Person erlitt tödliche Verletzungen.

Am Donnerstagmorgen ist es in Straubing zu einem folgenschweren Zwischenfall gekommen. Auf der B8 wurde ein Fußgänger von mehreren Fahrzeugen erfasst und tödlich verletzt. Das gab das Polizeipräsidium Niederbayern in einer Pressemeldung bekannt. Demnach ereignete sich der Unfall gegen 6.00 Uhr in der Region Wittelsbacher Höhe. Ob es sich beim Opfer um einen Mann oder eine Frau handelt, blieb zunächst offen.

"Bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich die Person, über die zum aktuellen Stand der Ermittlungen noch keine gesicherten Informationen vorliegen, kurz zuvor noch auf der Brücke über der B8 auf der Karl-Bickleder-Straße", ist in der Mitteilung der Polizei Niederbayern zu lesen: "Nach einem Lkw, der die Person mutmaßlich zuerst erfasst hat, wird derzeit mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen gesucht. Unter anderem befindet sich ein Polizeihubschrauber im Einsatz."

Die B8 wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es kommt in der Region zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Wann die Straßensperren aufgehoben werden können, war zunächst unklar.

Person in Straubing von Fahrzeugen erfasst – Polizei sucht nach Zeugen

Die Ursache für den folgenschweren Unfall war zunächst unklar. Kurz vor dem Unfall soll sich die Person, welche von den Fahrzeugen erfasst wurde, noch auf einer Brücke über der B8 befunden haben. Was dann passierte, konnte bislang nicht abschließend geklärt werden. Klar ist: Ein Lkw soll den Fußgänger zuerst überrollt haben. Die Polizei sucht mit "umfangreichen Fahndungsmaßnahmen" und einem Hubschrauber nach dem Lastwagen.

