Ein Radfahrer ist bei einem Sturz auf einem Radweg in Unterfranken ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 54-Jährige am Samstag in Maroldsweisach (Landkreis Haßberge) mit dem Fahrrad unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich zu melden.

