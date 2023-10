Jacke in Straßenbahntür eingeklemmt: Frau verletzt

Weil ihre Jacke in der Tür klemmte, ist eine 79 Jahre alte Frau an einer Straßenbahn in Würzburg verletzt worden.

Die Frau wollte am Donnerstagmorgen an der Haltestelle in der Staufenbergstraße in die Bahn einsteigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Weil die Türen schon schlossen, konnte sie nicht mehr einsteigen, aber ihre Jacke wurde in der Tür eingeklemmt. Als die Bahn losfuhr, rannte die Frau nebenher, fiel aber hin und verletzte sich am Kopf. Nach dem Sturz wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)