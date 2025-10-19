Icon Menü
Unfall: Katze läuft vors Rad – Radfahrer schwer verletzt

Unfall

Katze läuft vors Rad – Radfahrer schwer verletzt

Ein Radfahrer stürzt schwer, als ihm in Grünenberg eine Katze ins Rad läuft. Der 59-Jährige muss schwer verletzt ins Krankenhaus.
Von dpa
    Der 59-Jährige hat sich bei seinem Sturz schwer verletzt. (Symbolbild)
    Der 59-Jährige hat sich bei seinem Sturz schwer verletzt. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    Bei einem Unfall mit einer Katze hat sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Das Tier lief dem Mann in Grünenberg (Landkreis Lindau) in sein Rad, wie die Polizei mitteilte. Dadurch sei der 59-Jährige am Samstag von seinem Fahrrad gestürzt und habe sich an der Hüfte schwer verletzt. Er kam demnach in ein Krankenhaus. Ob die Katze bei dem Unfall verletzt wurde, war einem Polizeisprecher nicht bekannt.

