Kind in München von S-Bahn angefahren und schwer verletzt

Ein zwölfjähriger Bub ist bei einem S-Bahn-Unfall in München schwer verletzt worden.

Das Kind hatte am Mittwochnachmittag unmittelbar an der Bahnsteigkante im Ostbahnhof mit seinem Handy gespielt und die einfahrende S-Bahn nicht bemerkt, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Weder sah der Bub den einfahrenden Zug, noch nahm er die Warnhupe der S-Bahn wahr. Der Fahrer leitete eine Schnellbremsung ein, doch der Zwölfjährige geriet mit einem Bein zwischen Zug und Bahnsteigkante und wurde mehrere Meter mitgeschleift. Zeugen zogen ihn zurück auf den Bahnsteig. Er kam mit einem Schädel-Hirn Trauma und Knochenbrüchen in eine Kinderklinik.

(dpa)