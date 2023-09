Kleinflugzeug stürzt bei Straubing ab: Pilot schwer verletzt

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Straubing ist ein 58 Jahre alter Pilot schwer verletzt worden.

Der Motorsegler sei am Freitagnachmittag "mutmaßlich aufgrund eines Strömungsabrisses" etwa fünf bis zehn Meter vor der Landebahn des Flugplatzes Wallmühle abgestürzt, teilte die Polizei am Abend mit. Der Pilot wurde in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden schätzten die Ermittler auf einen hohen fünfstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

(dpa)