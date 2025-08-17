Kletterer am Vogelfelsen abgestürzt und schwer verletzt

Ein 59-jähriger Kletterer ist am Vogelfelsen im Naturpark Steinwald bei Erbendorf (Landkreis Tirschenreuth) mehrere Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Der Mann hat sich nach Polizeiangaben allein an dem Felsen gesichert, als er am Nachmittag den Halt verlor und rund zehn bis vierzehn Meter abstürzte.

Andere Kletterer leisteten dem Verunglückten sofort Erste Hilfe und riefen die Rettungskräfte. Der Mann wurde von Bergwachten aus Fuchsmühl und Weiden gemeinsam mit einem Rettungshubschrauber geborgen und in ein Klinikum geflogen.

Wie es trotz der vorhandenen Sicherheitsausrüstung zu dem Absturz kommen konnte, ist noch unklar. Ob der Kletterer am Boden aufschlug oder das Seil Schlimmeres verhinderte, werde noch geprüft. Die Polizei Kemnath hat die Ermittlungen übernommen.