Laster kippt um - Mehrere Hunderttausend Euro Schaden

Bei einem Unfall auf der Autobahn 70 bei Schweinfurt ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Zudem seien rund 600 Liter Diesel auf die Autobahn gelaufen, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Der verunfallte Lastkraftwagen habe rund 14 Tonnen Milch transportiert. Diese seien «in Tetra Pak transportiert» worden - deshalb sei die Milch auch nicht ausgelaufen.

Der Laster sei zuvor alleinbeteiligt ins Schleudern gekommen, auf die Seite gefallen und durch die Mittelplanke gebrochen. Die Polizei ermittelt nach eigenen Angaben auch dazu, ob der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Am frühen Morgen dauerte die Reinigung der Fahrbahn weiter an. Zudem sei die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt. Entsprechende Umleitungen seien eingerichtet.