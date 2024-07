Lastwagen mit Kies kippt um und klemmt Fahrer ein

Ein mit Kies beladener Lastwagen ist auf einer Baustelle in Oberbayern umgekippt und hat den Fahrer eingeklemmt. Kollegen des 60-Jährigen, die ebenfalls auf der Baustelle in Neuburg an der Donau (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) arbeiteten, schlugen daraufhin die Windschutzscheibe des Führerhauses ein und befreiten ihn, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungswagen habe den schwer verletzten Fahrer in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Sprecher der Polizei.

Der Muldenkipper mit Kies habe auf geneigtem Boden gestanden, als der Fahrer die Mulde hochgefahren sei. Dabei sei der Lastwagen auf die Seite gekippt.