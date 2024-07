Lastwagenfahrer fährt bei Rot über Ampel – Frau verletzt

Eine Autofahrerin ist in Neuburg (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) mit ihrem Wagen in einer Kreuzung von einem Lastwagen erfasst und dabei schwer verletzt worden. Der Fahrer des Lastwagens sei Angaben der Polizei zufolge am Montag ungebremst über die Kreuzung gefahren, obwohl die Ampel für ihn Rot gezeigt habe. In der Kreuzung habe der Lastwagen das Auto der 62-Jährigen erfasst und schleuderte es gegen einen Wagen eines 23-Jährigen.

Der 41-jährige Lastwagenfahrer und der 23-jährige Autofahrer blieben laut Polizei unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die 61-Jährige ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von rund 45.000 Euro. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.