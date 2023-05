Lastwagenfahrer übersieht Pedelec: Rentner schwer verletzt

Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in München von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden.

Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in München von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt worden. Der Lkw-Fahrer hatte ihn beim Abbiegen übersehen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Der Rentner stürzte von seinem motorisierten Rad. Der Lkw-Fahrer bemerkte den Zusammenstoß erst nach einigen Metern und fuhr mit den Hinterreifen über das Pedelec. Der Rentner wurde ebenfalls vom Lastwagen getroffen, aber nicht überrollt. Der Mann erlitt dennoch schwere Verletzungen und wurde nach dem Unfall am Dienstag in ein Krankenhaus gebracht.

(dpa)