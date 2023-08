Loch in Scheunendecke: Arbeiter stürzt vier Meter tief

Ein Mann ist im oberpfälzischen Bad Kötzting (Landkreis Cham) durch ein Loch in der Decke einer Scheune vier Meter in die Tiefe gestürzt.

Ein Mann ist im oberpfälzischen Bad Kötzting (Landkreis Cham) durch ein Loch in der Decke einer Scheune vier Meter in die Tiefe gestürzt. Der 69-Jährige fiel am Freitagmorgen auf ein landwirtschaftliches Gerät und zog sich schwerste Verletzungen zu, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Laut einer Sprecherin war der Mann damit beschäftigt, Balken am Dach der Scheune zu erneuern.

(dpa)