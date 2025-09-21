Icon Menü
Unfall: Mädchen stürzt von Brüstung aus der dritten Etage

Unfall

Mädchen stürzt von Brüstung aus der dritten Etage

Mit anderen Minderjährigen hält sich eine 13-Jährige in einem ehemaligen Parkhaus auf, das Gelände ist gesperrt. Bei seinem Sturz erleidet der Teenager eine Kopfverletzung.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Rettungskräfte brachten die Minderjährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild)
    Rettungskräfte brachten die Minderjährige in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa

    Eine 13-Jährige ist in einem ehemaligen Parkhaus in Augsburg von einer Brüstung in der dritten Etage mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Sie wurde unter anderem am Kopf verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

    Das Gelände sei derzeit gesperrt, teilte die Polizei mit. Die Minderjährige habe sich am Freitagabend gemeinsam mit vier anderen Jugendlichen verbotenerweise dort aufgehalten. Einen Grund, warum die Gruppe dort war, nannte die Polizei nicht. Die Ermittlungen wegen Hausfriedensbruchs laufen.

