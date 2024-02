Mann bei Baumfällarbeiten schwer verletzt

Ein Mann hat sich in Schwaben bei Baumfällarbeiten schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Der 48-Jährige habe bei Waltenhofen (Landkreis Oberallgäu) versucht, mit einem Traktor und einer Seilwinde einen Baum zu fällen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Das Seil habe am Samstag plötzlich nachgegeben, sei in die Höhe geschnellt und habe den Mann getroffen. Er erlitt demnach unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und einen Oberarmbruch.

(dpa)