Mann erleidet bei Wartungsarbeiten tödlichen Stromschlag

Bei Wartungsarbeiten hat ein 51-Jähriger in einer Lagerhalle im Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm einen tödlichen Stromschlag erlitten.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich das Unglück am Donnerstagvormittag in Rohrbach im Ortsteil Fahlenbach. Der Mann hatte in der Halle Wartungs- und Prüfarbeiten an elektrischen Maschinen durchgeführt.

Ein Zeuge fand den Mann leblos am Boden liegend auf. Der umgehend verständigte Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach aktuellem Stand ereignete sich der Unfall während Arbeiten mit einem Messgerät. Nächste Woche sollen die genaueren Umstände durch eine Obduktion geklärt werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bislang nicht.

(dpa)