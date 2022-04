Mann fährt dasselbe Auto gleich zweimal an

Ein Mann hat in Coburg beim Ausparken gleich zwei mal hintereinander einen Unfall gebaut.

Ein Mann hat in Coburg beim Ausparken gleich zwei mal hintereinander einen Unfall gebaut. Der 66-Jährige fuhr am Donnerstag zunächst einen Wagen an und schob diesen auf ein weiteres Auto, weil er vom Bremspedal abgerutscht war, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Kurz nachdem die Polizisten den Unfallort verlassen hatte, mussten sie allerdings gleich wieder umkehren: Der Fahrer hatte erneut den Wagen hinter sich angefahren. Verletzt wurde niemand, es entstand ein minimaler Sachschaden.

