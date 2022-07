Mann fällt am Freisinger Domberg von Gerüst: Schwer verletzt

Bei Sanierungen am Freisinger Domberg ist ein Gerüstbauer schwer verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, arbeitete der 53-Jährige am Mittwoch an einem Nebengebäude des Doms und stürzte von einem Gerüst aus Höhe des vierten Stocks. Dem Mann eilten mehrere Menschen zu Hilfe und informierten die Retter. Der Verletzte wurde mit einem Hubschrauber in ein Münchner Krankenhaus geflogen. Die Ursache des Sturzes ist bisher unklar.

(dpa)