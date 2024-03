Mann von Linienbus überfahren und gestorben: Zeugenaufruf

Ein Fußgänger wird von einem Münchner Linienbus überfahren und stirbt. Wer ist der Tote und wie kam es zu dem Unfall? Die Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise.

Nach dem tödlichen Unfall eines Fußgängers mit einem Münchner Linienbus versuchen die Ermittler den genauen Hergang herauszufinden. Der Mann war aus zunächst unklaren Gründen am Montagabend an einer Haltestelle zwischen den Bus und seinen Anhänger geraten, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Anschließend wurde er überfahren.

Der Busfahrer fuhr den Angaben zufolge nach dem Unfall weiter, bis er von einem Zeugen gestoppt wurde. Ob er etwas von dem Unfall mitbekommen hatte, werde noch ermittelt. Zudem konnte die Polizei keine Angaben zur Identität des Toten und dem genauen Hergang machen. Zur Klärung der genauen Ursache sei ein Gutachter beauftragt worden, hieß es. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

(dpa)