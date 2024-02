Mann will Holzofen anheizen und stirbt

Beim Versuch, seinen Holzofen anzuheizen, ist ein Mann in Niederbayern tödlich verletzt worden.

Der 79-Jährige habe am Mittwoch schwere Brandverletzungen am Oberkörper erlitten, teilte die Polizei mit. Nach dem Vorfall in Reut (Landkreis Rottal-Inn) sei der Mann per Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden. Dort sei er seinen Verletzungen erlegen. Wie es zu dem Unfall am Holzofen kommen konnte, blieb zunächst unklar. Die Kripo Passau ermittelt.

(dpa)