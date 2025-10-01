Mann wird vom eigenen Auto überrollt und stirbt

Ein 75-Jähriger ist in Niederbayern von seinem eigenen Auto überrollt und tödlich verletzt worden. Der Mann hatte den Wagen nach Polizeiangaben am Dienstag in Haibach (Landkreis Straubing-Bogen) zu Hause abgestellt. Als er ausstieg, rollte das Auto bei leichtem Gefälle plötzlich los. Der Senior stürzte und wurde unter seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle.

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Niederbayern Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Haibach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis