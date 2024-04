Mann wird von Kleintransporter erfasst und getötet

Ein Mann ist in der Oberpfalz von einem Kleintransporter erfasst und getötet worden.

Der 58-Jährige starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Der Mann war am Freitagmorgen zu Fuß auf dem Gehweg in Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg (Landkreis Amberg-Sulzbach) unterwegs. Ein 27-Jähriger fuhr dort mit einem Kleintransporter rückwärts aus einer Einfahrt und erfasste den Fußgänger. Die Wiederbelebungsversuche der Ersthelfer blieben erfolglos.

(dpa)