Fahrradfahrer stößt gegen anderen - zwei Schwerverletzte

Zwei Radler sind in Oberhaching (Landkreis München) zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Die beiden Männer hätten von einer Straße auf einen Fahrradweg fahren wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe ein 54-Jähriger die Kontrolle über sein Rad verloren und sei gegen einen 62-Jährigen geprallt. Daraufhin stürzten beide zu Boden. Sie kamen nach dem Unfall am Freitag in Kliniken.