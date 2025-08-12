Lkw auf der A8 umgekippt – Autobahn voll gesperrt

Wegen eines Unfalls auf der Autobahn A8 in Richtung München ist die Straße derzeit voll gesperrt, teilte die Polizei mit. Demnach sei es am Dienstag gegen 10:15 Uhr zu dem Unfall zwischen der Anschlussstelle Dachau und der Eschenrieder Spange gekommen. Dabei sei ein Lkw rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Der Lkw blieb auf der Fahrbahn liegen. Die Ursache für den Unfall ist bislang nicht bekannt.

Unfall mit Lkw auf der A8 - Das müssen Autofahrer jetzt wissen

Der Unfall verursachte eine Vollsperrung auf der Strecke, teilte die Polizei weiter mit. Die Fahrbahn musste demnach gesperrt werden, um die Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz. Weitere Informationen teilte die Polizei vorerst nicht mit.

Das Verkehrsportal bayerninfo.de und rt1 melden derzeit übereinstimmend eine Sperrung auf 3,3 Kilometern zwischen Dachau/Fürstenfeldbruck und dem Dreieck München/Eschenried. Bayerninfo.de meldet zudem einen Stau von 2 Kilometern mit einem Zeitverlust von bis zu 38 Minuten.