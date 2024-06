80-jährige bei Zusammenstoß mit Tram schwer verletzt

Eine 80-jährige Autofahrerin ist in München mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden.

Die Frau kam in ein Krankenhaus, teilte die Feuerwehr am Sonntag mit.

Die 80-Jährige baute den Unfall beim Abbiegen, als sie mit einer parallel neben ihr fahrenden Bahn zusammenstieß. Zwei Notärzte, die privat in der Tram unterwegs waren, kümmerten sich um die Frau bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Verletzte in der Tram gab es nicht. Die Polizei schätzt den Schaden des Unfalls am Samstagabend auf mehrere Tausend Euro.

(dpa)