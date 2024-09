Motorrad rammt Leitplanke auf A2 - zwei Schwerverletzte

Zwei Teenager sind auf der Autobahn 995 bei Unterhaching mit ihrem Motorrad gegen eine Leitplanke geprallt und schwer verletzt worden. Zuvor waren der 18-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Sozia in Fahrtrichtung München aus noch ungeklärten Gründen mit der Maschine ins Schlingern geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde bei dem Unfall am Samstag lebensgefährlich verletzt und später per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war für rund zwei Stunden voll gesperrt.