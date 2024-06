Motorradfahrer prallt gegen Leitplanke und stirbt

Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer ist im Landkreis Lichtenfels bei einem Sturz mit seinem Motorrad ums Leben gekommen.

Der junge Mann war auf der Auffahrt zur A73 in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Motorrad in einer scharfen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Er prallte gegen die Leitplanke und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

(dpa)