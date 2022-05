Motorradfahrer stirbt bei Zusammenstoß in Oberbayern

Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagnachmittag in Pähl (Landkreis Weilheim-Shongau) gestorben, nachdem er mit dem Auto einer 77-Jährigen zusammengeprallt war.

Wie die Polizei in Weilheim in Oberbayern mitteilte, hatte die 77-Jährige nach ersten Ermittlungen dem Motorradfahrer die Vorfahrt genommen, als sie nach links auf eine Landstraße abbiegen wollte. Durch den Aufprall des Zweiradfahrers in die Seite des Autos wurde auch die Fahrerin so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Ihr Beifahrer wurde leicht demnach verletzt. Der Sachschaden belaufe sich auf rund 18 000 Euro. Die Polizei hat zur weiteren Ermittlung des Unfallhergangs einen Sachverständigen hinzugezogen.

(dpa)