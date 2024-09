Motorradfahrer stirbt - Radlerin in kritischem Zustand

Pörnbach (dpa) - Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einer Radfahrerin in Pörnbach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) ums Leben gekommen. Auch die Fahrradfahrerin sei nach dem Unfall am späten Nachmittag in einem kritischen Gesundheitszustand, teilte die Polizei mit. Wie genau es zu dem Unfall an einer Kreuzung kam, ist noch unklar.

Die 67-jährige Frau war mit einem Pedelec unterwegs, im Kreuzungsbereich prallte das Motorrad seitlich gegen die Radfahrerin. Sie wurde auf den Asphalt geschleudert und blieb bewusstlos liegen, auch der 65 Jahre alte Motorradfahrer stürzte und war nicht mehr ansprechbar.

Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum nach Ingolstadt, dort verschlechterte sich sein Zustand und er starb kurze Zeit später. Auch die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang klären.