Motorradfahrer verunglückt am Riedbergpass

Ein 70-jähriger Motorradfahrer ist auf dem Riedbergpass im Allgäu in eine Leitplanke gefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Oberstdorf mitteilte, fuhr er am Samstagnachmittag auf der Passstraße talwärts Richtung Obermaiselstein. In einer langgezogenen S-Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wurde über die Leitplanke geschleudert und blieb auf einem Hang liegen. Ein österreichischer Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus.

Motorrad Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leitplanke Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Allgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis