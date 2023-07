Schwerer Unfall auf B16 mit drei Schwerverletzten zwischen Kaufbeuren und Füssen

Nach einem schweren Unfall ist die B16 weiterhin zwischen Kaufbeuren und Füssen auf beiden Fahrspuren gesperrt. Drei Autofahrer wurden schwer verletzt.

Schwerer Unfall auf der B16 im Ostallgäu am frühen Mittwochmorgen. Die Bundesstraße 16 ist bei Heggen nahe Roßhaupten und Stötten am Auerberg auf einer Länge von knapp 3 Kilometern komplett gesperrt.

Unfall auf B16: Bundesstraße komplett gesperrt

Laut einer ersten Meldung der Polizei ist es auf Höhe Heggen zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Offenbar war ein Autofahrer von Stötten in Richtung Forggensee unterwegs, als er auf die Gegenfahrbahn kam, und ein entgegenkommendes Auto touchierte. Danach krachte er laut Polizei in ein drittes Fahrzeug dahinter. Alle drei Fahrer sollen schwer verletzt worden sein, zwei davon seien nicht mehr bei Bewusstsein gewesen, zitiert die dpa die Polizei.

Die B16 ist die Hauptverbindungsstrecke zwischen dem nördlichen und dem südlichen Ostallgäu. Wer beispielsweise von Füssen in Richtung Marktoberdorf oder Kaufbeuren will, kommt an der B16 nur mit einer weiten Umfahrung vorbei. (AZ)

