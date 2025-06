Polizei findet Auto von betrunkenem Fahrer in Bach

Ein Betrunkener ist im Allgäu mit seinem Auto in einem Bach gelandet. Die Beamten fanden den 39-Jährigen zunächst unverletzt auf der Straße liegend, wie die Polizei mitteilte. Bei der Befragung am Freitagabend bei Oberstdorf (Landkreis Oberallgäu) gab der Mann an, er habe einen Unfall gehabt und der Fahrer befinde sich noch im Auto, während er sich befreien konnte.

Da er die Unfallstelle nicht genau beschreiben konnte, kam ein Polizeihubschrauber samt Wärmebildkamera zum Einsatz. So wurde das Auto in dem Bachbett gefunden, weitere Menschen waren aber nicht vor Ort. Die Polizei geht davon aus, dass der 39-Jährige selbst gefahren ist und niemand sonst am Unfall beteiligt war.