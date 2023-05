Polizeiauto stößt mit Wagen zusammen: Drei Beamte verletzt

Bei einem Unfall eines Polizeiautos in München sind drei Beamte leicht verletzt worden.

Wie die Münchner Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Wagen der Bundespolizei am Mittwoch auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs, als ein Autofahrer mit seinem Wagen an einer Kreuzung gegen das Fahrzeug stieß. Eine 26 Jahre alte Polizistin sowie zwei Kollegen seien nach dem Unfall verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des anderen Wagens sei unverletzt geblieben. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelte zur genauen Unfallursache.

(dpa)