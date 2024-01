Unfall

14:18 Uhr

Polizeiwagen rutscht auf glatter Straße gegen geparktes Auto

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle.

Bei einer Fahndung in Simbach am Inn (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Polizist mit seinem Streifenwagen in ein geparktes Auto gerutscht.

Grund soll eine vereiste Stelle auf der Straße gewesen sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch ein zweiter Wagen wurde bei dem Unfall beschädigt. Der Polizist wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 29.000 Euro. Bei der Fahndung suchten die Beamten am Donnerstag nach zwei Menschen, die vor einer Polizeikontrolle geflüchtet waren. (dpa)

